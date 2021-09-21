الرئيس الفرنسي ماكرون يستضيف رئيس وزراء لبنان يوم الجمعة

أفاد جدول الأعمال الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ماكرون سيستضيف رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي يوم الجمعة.

يأتي الاجتماع بعد أن فازت الحكومة اللبنانية الجديدة بثقة البرلمان يوم الاثنين على برنامج سياسي يهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وقادت فرنسا الجهود الدولية لانتشال لبنان من الأزمة. وزار ماكرون بيروت مرتين منذ انفجار المرفأ، وزاد مساعدات الطوارئ وفرض حظر سفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات.

كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام.

وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن مساعدات فرنسية جديدة بقيمة مئة مليون يورو في الأشهر الـ12 المقبلة مع إرسال نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى لبنان.