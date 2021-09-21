غوتيريش يدين محاولة الانقلاب في السودان ويدعوه للحفاظ على العملية "الديمقراطية"

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء محاولة الانقلاب في السودان ودعا البلد الإفريقي للحفاظ على مكتسبات عملية انتقاله الديموقراطي.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن غوتيريش "يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم"، مضيفا أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف لمواصلة التزامها العملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل يشمل الجميع وينعم بالسلام والاستقرار والديموقراطية".