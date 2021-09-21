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الهند

السلطات الهندية تضبط ثلاثة أطنان من الهيرويين المهربة من أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز
ضباط شرطة البنجاب يعرضون 40.810 كيلوغراما من الهيروين المصادرة بعد عملية مشتركة لقوات أمن الحدود وشرطة البنجاب/ أرشيف.
ضباط شرطة البنجاب يعرضون 40.810 كيلوغراما من الهيروين المصادرة بعد عملية مشتركة لقوات أمن الحدود وشرطة البنجاب/ أرشيف.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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ضُبطت مصالح مكافحة التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات (دي آر آي) الهندية حوالي ثلاثة أطنان من الهيرويين المهرّبة من أفغانستان بقيمة 2,7 مليار دولار في مرفأ في غرب الهند، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وكانت الحمولة مخبّأة في حاويتين كُتب أنهما تنقلان مادة التَلك. وعثر عليها عناصر الوكالة الحكومية المعنية بمكافحة التهريب والاتجار بالأسلحة والمخدرات (دي آر آي) في مرفأ موندرا (ولاية غوجارات). وأوقف هنديان.

وأتت الحاويتان، وأولاهما محمّلة بحوالى طنّين من الهيرويين والثانية بطنّ، من أفغانستان عبر مرفأ في إيران، وفق ما أوضحت الوكالة. وقُدّرت قيمة الحمولة بحوالي 200 مليار روبية (2,7 مليار دولار).

وكشف التحقيق عن ضلوع أفغان في عملية التهريب، لكن لم يوقف أحد منهم بعد، وفق "دي آر آي".

وتعدّ أفغانستان أكبر منتج عالمي للهيرويين مع حصّة تتراوح بين 80 و90 بالمئة من السوق.

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وشهد إنتاج الهيرويين في البلد ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما وفّر موارد تمويل إضافية لحركة طالبان التي استولت على الحكم في آب/أغسطس.

المصادر الإضافية • أ ف ب