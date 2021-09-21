البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم، الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة بعدما صوتت أغلبية 89 نائباً من أصل 113، وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات يرجى منها أن تضع حداً لعشر سنوات من الفوضى.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له، إنّ 89 نائباً من 113 صوّتوا لصالح سحب الثقة من رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس.

جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق المشير خليفة حفتر.

رد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على الإثر معلنا رفضه اجراءات سحب الثقة ومشيرا الى انه "يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا".

تحاول ليبيا الخروج من عقد من أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وحالة من الفوضى شهدت انبثاق سلطتين موازيتين في الشرق والغرب.

بعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس تحت إشراف الأمم المتحدة لادارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.