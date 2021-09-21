عضلات محمد صلاح التي أثارت الجدل.. حقيقة أم فوتوشوب؟

من النادر أن يمر ظهور النجم المصري، محمد صلاح، مرور الكرام في أي مباراة يشارك فيها. فخلال المباراة التي جمعت فريقه ليفربول الإنجليزي مع كريستال بالاس، السبت، خطفت عضلات صلاح الأضواء وأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل متابعوه مع الصورة التي نشرها عبر حسابه على تويتر، معلقا: "أنتم أيها المشجعون سبب استمراري، أنتم تعطوني قوة أكثر مما تعتقدون".

ومن هناك، بدأت التعليقات التي تتساءل حول حقيقة الصورة التي انتشرت له وهو يخلع قميصه للاحتفال بتسجيل هدف "الريدز" الثاني في المباراة عند الدقيقة 78 في مرمى كريستال بالاس، حيث اعتقد البعض أن الصورة خضعت للتعديل من خلال استخدام برنامج الفوتوشوب، وأعرب آخرون عن إعجابهم بالقوة البدنية للاعب.

وضجت منصات التواصل بتعليقات مضحكة لا تخلو من الطرفة. كتب أحد متابعي النجم المصري: "يشعرني هذا الرجل أنني لست بصحة جيدة. لم أكن أعرف حتى بوجود مثل هذه العضلات".

ويقول بيدرو: "عضلات سيراتوس الأمامية، لا يوجد لاعب كرة قدم آخر صنعها بوضوح مثل محمد صلاح، هذه هي مستويات اللياقة البدنية القصوى التي تتحقق فقط من خلال المستوى التالي من العمل الجاد ".

من جهة أخرى، انتقد بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي اهتمام متابعين النجم المصري المبالغ فيه بعضلاته معتبرين أنه من الأفضل التحدث عن مواضيع أكثر إفادة.

يقول عيسى موسى بنوع من الفكاهة: "أنا متأكد أن موضوع عضلات محمد صلاح هو نفسه ميعرفش عنه حاجة وأننا بنموت نتكلم في الغرائب والطرائف والعجائب واى حاجة تدلل على فراغة العقول وسطحيتها".

وكتب مستخدم آخر: "الناس فاضيه لدرجة ان كله بيتكلم ع عضلات محمد صلاح وكل واحد عامل نفسه خبير استراتيجي ف العضلات".

أما عن حقيقة الصورة، فإنها لم تعدل من خلال برنامج الفوتوشوب والتقطها مصور وكالة "فرانس برس"، بول إليس، في ملعب "أنفيلد".

وبالنسبة للعضلة البارزة التي تظهر في الصورة، فيطلق عليها علميا اسم "العضلة المسننة الأمامية"، وتعرف بين الرياضيين باسم "عضلة الملاكم"، وهي تربط عظام الكتف بالأضلاع الثمانية العلوية. ويحتاج إبراز هذه العضلات تمارين رياضية عالية وشاقة.

ويذكر أن فريق ليفربول الذي يشارك فيه محمد صلاح فاز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف بدون مقابل، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وجاء احتفال صلاح بالهدف الـ 101 في الدوري الإنجليزي، والهدف الـ130 خلال المسابقات الرياضية التي اجتازها مع فريق ليفربول.