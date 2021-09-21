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بنما

بنما تطالب بسحب سبع قطع تراثية من مزاد في ألمانيا

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بقلم:  يورونيوز
تم اكتشاف كتل متراصة من التراث الأثري في موقع El Cano الأثري في بنما، 7 مايو 2016
تم اكتشاف كتل متراصة من التراث الأثري في موقع El Cano الأثري في بنما، 7 مايو 2016   -   حقوق النشر  AP Photo
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طلبت بنما من دار مزادات ألمانية أن تسحب من عملية بيع مقرّرة الثلاثاء سبع قطع تعود للعصر ما قبل الكولومبي قد تكون جزءا من التراث التاريخي لهذا البلد الواقع في أميركا الوسطى.

وفي بيان نشر الاثنين، أشارت وزارة الخارجية البنمية إلى أنها طلبت من دار غيرهارد هيرش ناخفولغر الألمانية التي تتّخذ في ميونيخ مقرّا تقديم رخصة التصدير الخاصة بالقطع التي تنوي بيعها.

وأبلغت السلطات وزارة الخارجية الألمانية بـ"عدم موافقتها على طرح هذه القطع في مزاد، إذ من الممكن أن تكون جزءا من التراث التاريخي البنمي".

كما طلبت بنما من ألمانيا الحؤول دون بيع هذه القطع إلى أن يحقّق خبراء من وزارة الثقافة البنمية بمصدرها والجوانب القانونية الخاصة بها.

وكشفت السلطات البنمية أيضا أنها طلبت من اليونسكو مساعدتها لاسترداد هذه القطع.

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وجاء في الموقع لإلكتروني لدار غيرهارد هيرش ناخفولغر أن المزاد يضمّ أكثر من 300 قطعة تعود لحقبة ما قبل الغزو الإسباني، من المكسيك وغواتيمالا وكوستاريكا وبنما وبوليفيا والبيرو.

المصادر الإضافية • أ ف ب