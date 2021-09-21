طالبان تعلن باقي الوزراء في حكومتها وتستبعد النساء من أي منصب وزاري

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن حركة طالبان استكملت الثلاثاء تعيين عدة وزراء في الحكومة، وبذلك أتموا تشكيل حكومتهم التي لا تضم ​​أي وزيرة أو وزارة نسائية.

أعلن النظام الأفغاني الجديد الجزء الأول من حكومته، بما في ذلك العديد من القادة التاريخيين للحركة في 7 سبتمبر- أيلول الجاري، بعد ثلاثة أسابيع من توليها السلطة في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد ذبيح الله مجاهد أن الحركة تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان لكنها "تحتاج إلى الوقت".

وبعد شهر من عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، يشتكي العديد من الموظفين الحكوميين من أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل.

من جهة آخرى، أكدت طالبان الثلاثاء أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى المدارس. وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة .. سيتم ذلك في أقرب وقت".

ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الاساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرّسات والطالبات.

كما لم يأت مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي أغلقت منذ الأسبوع الماضي واستُبدلت بهيئة كانت تعرف بفرضها التعاليم الدينية في عهد نظام طالبان السابق. وأفاد أن "هذه المناصب تعد مهمة لعمل الإمارة"، لدى إعلانه التعيينات النهائية في الحكومة، والتي شملت إضافات إلى وزارة الصحة.