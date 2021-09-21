شاهد: صورة عملاقة لدوستويفسكي احتفالا بمرور 100 عام على مولده

رسم فنان في شمال إيطاليا صورة عملاقة للمؤلف الروسي فيودور دوستويفسكي بمناسبة مرور 100 عام على ولادته.
وحفر الفنان داريو غامبارين الصورة بقيادة جرار قديم في مساحة زراعية شاسعة بالقرب من مدينة فيرونا.
وزين غامبارين الصورة بكتابة عبارة "الجمال سينقذنا" وهو اقتباس لشخصية الأمير ميشكين في رواية دوستويفسكي "الأبله".
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