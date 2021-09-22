على وقع هجمات لتنظيم الدولة.. مقتل عنصرين من طالبان ومدني في هجوم جديد في جلال آباد

قتل عنصران من طالبان ومدني الأربعاء، في هجوم استهدف نقطة تفتيش لقوات النظام الجديد في جلال آباد شرق أفغانستان، بحسب مصدر أمني وشهود في المكان.

وأوضحت هذه المصادر أن مسلحين لم تعرف هويتهم هاجموا نقطة تفتيش في منطقة غاوشاك، وقتلوا عنصرين من طالبان وأحد المارة. وأكد مسؤول من طالبان الهجوم موضحا في الوقت نفسه أن الضحايا جميعهم من المدنيين.

وفي حادث منفصل قال سكان لوكالة فرانس برس إن مقاتلين من طالبان أصيبوا بجروح، فيما كانا يحاولان تفكيك عبوة ناسفة في جلال آباد. ولم تعرف أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

وشهدت مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار في نهاية الأسبوع سلسلة هجمات، تبناها الفرع المحلي من تنظيم داعش. وأسفرت الانفجارات الثلاثة السبت، وهي أول اعتداءات دامية في أفغانستان منذ رحيل آخر القوات الأميركية في 30 آب/اغسطس، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة حوالى عشرين آخرين، بحسب مسؤول من طالبان.

وتعد ننغرهار هي أبرز بؤرة لتنظيم "داعش ولاية خراسان"، منافس طالبان، والذي تبنى سلسلة هجمات دامية في السنوات الماضية، بينها الاعتداء الذي أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص في مطار كابل في 26 آب/أغسطس الماضي.