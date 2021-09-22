العثورعلى سيدة ثمانينية عملت محققة سابقة بجرائم القتل ميتة داخل ثلاجة في مرآب منزلها

قالت سلطات لوس أنجلوس يوم الثلاثاء، إن امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا عثر عليها ميتة داخل ثلاجة في مرآب منزلها في جنوب كاليفورنيا. وكانت السيدة تعمل في السابق كمحققة في جرائم القتل في إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس.

تقاعدت ميريام إي. ترافيس من منصب رقيب محقق في عام 1990 بعد 27 سنة من الخدمة، قضت منها 11 في مكتب جرائم القتل.

وقال الضابط أليكس فيلانويفا في بيان: "قلوبنا محطمة بسبب هذا الخبر وأفراد الشرطة جميعهم حزينون على فقدانها".

أفادت وسائل اعلام محلية الإثنين أنه لم يتم توقيف أي أحد منذ اكتشاف الجثة يوم الأحد في ريفرسايد، بعد أن طلب قريب آخر من المرأة المسنة، من الشرطة تشريح الجثة.

وقال الضابط خافيير كابريرا من قسم شرطة ريفرسايد إن ابنة المرأة عاشت معها وأدلت بإفادات غير متناسقة حول مكان والدتها عندما ذهبت الشرطة إلى المنزل.

وفتش الضباط المنزل، الذي وصفه كابريرا بأنه كان في حالة كارثية، وكانت هناك رائحة كريهة تنبعث منه، ثم اكتشف الضباط الجثة في ثلاجة المرآب.

وتوفي زوج ترافيس في عام 1992 وبعد ذلك قامت فجأة بتغيير أقفال المنزل وقطعت الاتصال بأسرتها الكبيرة، كما قالت إحدى أقاربها، كيري نيكيل من أوكلاهوما.

قالت نيكيل لصحيفة برس-إنتربرايز: "وكأنها كانت جدّتي ذات يوم، ومن ثمّ لم نسمع عنها أبدًا مرة أخرى". ووصفت ترافيس وابنتها بأنهما مثل "الراهبات".

وأفادت "برس-إنتربرايز" أنّ سيدريك فالنتين (63 عامًا)، وهو بستاني قال إنه يعرف ترافيس ورآها على قيد الحياة آخر مرة قبل أربعة أشهر.