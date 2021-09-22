ماكرون يقرر إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الاسبوع القادم بعد مكالمة هاتفية مع بايدن

قرر إيمانويل ماكرون الأربعاء عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى واشنطن "الأسبوع المقبل"، بعد تواصله مع جو بايدن بشأن أزمة الغواصات الأسترالية، بحسب بيان مشترك صادر عن الاليزيه والبيت الأبيض.

وتوافق ماكرون وبايدن خلال مكالمة هاتفية الاربعاء على أن اجراء "مشاورات مفتوحة بين الحلفاء كان من شأنه تفادي" أزمة الغواصات الاسترالية، وفق بيان مشترك للاليزيه والبيت الابيض.

واورد البيان أن "الرئيس بايدن ابلغ ماكرون التزامه الدائم في هذا الصدد" مضيفا أن الرئيسين الامريكي والفرنسي اللذين سيلتقيان "في اوروبا نهاية شهر تشرين الاول/اكتوبر"، "قررا اطلاق عملية تشاور معمق تهدف الى تأمين الظروف التي تضمن الثقة".

اعتبر بايدن ان "من الضروري أن يكون الدفاع الأوروبي أقوى وأكثر كفاءة" للمساهمة في الأمن عبر المحيط الأطلسي وإكمال "دور الحلف الأطلسي".

وأضاف البيان الذي صدر عن الاليزيه والبيت الأبيض أن الولايات المتحدة "تؤكد مجدداً أن التزام فرنسا والاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادىء له أهمية استراتيجية".

وكان بايدن قد أعلن في 15 أيلول/سبتمبر عن تحالف دفاعي أسترالي-أمريكي-بريطاني جديد دفع بكانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات مع فرنسا وإثارة غضب باريس التي تم تجاهلها.

قالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "عدة مراحل في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالا مقابل العمل الذي تم انجازه".

وانتقدت وزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء، من جديد ما وصفته بأنه "خيانة" أستراليا، مؤكدة أنه "لم يتم في أي وقت التطرق" مع السلطات الفرنسية "إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".

واكدت باريس أن الدليل على ذلك أن "في 15 أيلول/سبتمبر، صادق المهندسون والجيش الاسترالي على استعراض البرنامج" الفرنسي في وثيقة رسمية (تُدعى "إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) "مما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدما".