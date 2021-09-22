زلزال بقوة 6 درجات يهز مدينة ملبورن الأسترالية

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على عمق ضحل جنوب شرق أستراليا صباح الأربعاء وأدّى لاهتزاز المباني بقوّة في ثاني كبرى مدن البلاد، ملبورن، التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ملبورن، وهو أحد أكبر الزلازل المسجلة في البلاد. وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية‭‭‭ ‬‬‬التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إغلاق أحد الشوارع الرئيسية في ملبورن بسبب الأنقاض في حين قال سكان في الأجزاء الشمالية من المدينة على وسائل التواصل إن الكهرباء انقطعت عن منازلهم وقال آخرون إنه تم إجلاؤهم من المباني.

وشعر سكان يقطنون في أماكن بعيدة بالزلزال ولكن لم ترد أنباء عن حدوث أضرار خارج ملبورن ولا عن وقوع إصابات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي في بيان إنه لم يتم إصدار أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا أو الجزر أو الأقاليم الأسترالية.

والزلازل القوية نادرة للغاية في جنوب شرق أستراليا، المنطقة المكتظّة بالسكان.

وأعلنت خدمات الإنقاذ أنّها تلقّت مكالمات استغاثة من مناطق بعيدة وصولاً حتى دوبو، المدينة الواقعة على بُعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.