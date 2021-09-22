زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة سواحل نيكاراغوا

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات الأربعاء على عمق ضحل قبالة سواحل نيكاراغوا الغربية الأربعاء، وفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي، الذي وجه تطمينات بأنه لا يوجد خطر سنذر بوقوع تسونامي. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على بعد 78 كيلومترا جنوب غرب خيكيليلو.

من ناحية أخرى قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الارض (جي أف زاد) على موقعه على الإنترنت، إنه استنادا إلى البيانات الزلزالية الأولى يرجح ألا يكون الزلزال قد تسبب في أضرار جسيمة مادية أو بشرية، مشيرا إلى أنه ربما تكون نوافذ بلورية قد هشمت، أوسقطت أشياء من الرفوف.