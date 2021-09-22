خمسة أشياء لا تفوتك خلال زيارتك إلى تركيا بعد فتحها الحدود للمسافرين من أوروبا

يعتبر عديد الأوروبيين تركيا، ملتقى الشرق والغرب، مكان العطلة الشاطئية المثالية، ولكن البلد لديه في الحقيقة ما هو أكثر من مجرد الاستلقاء على الشواطئ تحت أشعة الشمس.

ذلك أن تركيا تشترك في حدودها مع اليونان وبلغاريا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران والعراق وسوريا، وتؤثر كل دولة بطريقة ما في ثقافة تركيا، ما يجعلك تشعر أن كل منطقة من البلاد تختلف عن بقية المناطق.

وفيما يلي كل ما تحتاج معرفته لقضاء إجازة هناك تخطط لها في الدقيقة الأخيرة:

قواعد السفر إلى تركيا

إذا كنت مسافرا إلى تركيا من الاتحاد الاوروبي أو الولايات المتحدة، فإنك تحتاج إلى شهادة تلقيح كوفيد أو شهادة تعافي حديثة، أو نتيجة سلبية لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) خلال الساعات 72 الأخيرة.

ويختلف ذلك عن القواعد الخاصة بالمسافرين الوافدين من مصر وإيران والمملكة المتحدة وسنغافورة، الذين يتعين عليهم في كل الحالات إظهار نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية. وإذا كانت تركيا بالنسبة لمسافر من إحدى الدول الأربعة هذه مجرد نقطة عبور، فإنه لا يحتاج إلى إظهار نتيجة الاختبار.

إلى ذلك ما يزال المنع ساريا، حتى لحظة كتابة هذا المقال، على المسافرين القادمين من البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا من دخول تركيا حتى إشعار آخر. وباستثناء المواطنين الأتراك أو حاملي تصاريح الإقامة، ينبغي على الوافدين إلى تركيا ملئ مطبوعة على الإنترنت، في غضون 72 ساعة من الوصول.

طائرة تابعة للخطوط التركية ANDREJ ISAKOVIC/AFP or licensors

هل ارتداء الكمامة واجب في تركيا؟

ينبغي ارتداء الكمامة كامل الوقت أثناء وجودك في المطارات، وطوال الرحلات الجوية، من تركيا وإليها. كما أن ارتداء الكمامة واجب دائما خارج المنزل في تركيا، ويشمل ذلك الشوارع والحدائق العمومية والمنتزهات والأسواق والشواطئ ووسائل النقل العمومي.

لقد صنفت المحافظات التركية في أربعة مستويات، وفقا لمخاطر كوفيدـ19: منخفض ومتوسط وعال وعال جدا. والخريطة المتعلقة بوضع المحافظات متوفرة لمن يريد الاطلاع عليها لدى وزارة الصحة.

هل طال الخطر كل مناطق تركيا؟

ينصح مكتب الكومنولث والتنمية للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، بعدم السفر إلى مناطق تبعد 10 كيلومترات عن الحدود السورية، باستثناء مدينة كيليس. ويشير المكتب إلى أن معظم الرحلات إلى تركيا كل سنة خالية من المشاكل.

منظر عام لمدينة اسطنبول من ناحية البوسفور/تركيا Canva

ما الذي يمكن فعله في تركيا؟

أنقرة هي عاصمة تركيا، ولكن أكبر مدنها ومركزها المالي هي اسطنبول، وتشكل كلتا المدينتين نقطة انطلاق جيدة، ولكن من الأسهل التنقل كسائح في اسطنبول.

توجد في تركيا سبعة مناطق، هي منطقة الأناضول الشرقية، ومنطقة وسط الأناضول، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بحر إيجه، ومنطقة مرمرة، ومنطقة جنوب شرق الأناضول.

وتعد منطقة شرق الأناضول الأكبر، وتتكون أساسا من الجبال وبحيرة "فان" أكبر بحيرات البلاد. وتقع العاصمة أنقرة وسط منطقة الأناضول، أما المركز السياحي لاسطنبول فيوجد في مرمرة.

وتشتهر كل منطقة بأشياء مختلفة، ولكن اسطنبول تعتبر الوجهة الأكثر شعبية. وتعد بودروم أفضل مكان للإقامة اعتمادا على ميزانية محدودة، وفيها توجد أفضل حياة ليلية، وفي كابادوكيا توجد أجمل المناظر الطبيعية وأكثرها إثارة، أما أفضل الشواطئ فهو شاطئ باتارا، وشبه جزيرة بودروم وشاطئ كابوتاس.

وهذه خمسة أشياء يمكنك الاستفادة منها أثناء إقامتك:

1. زيارة حديقة جوريم الوطنية في كابادوكيا

أدرجت حديقة جوريم الوطنية ومواقع كابادوكيا الصخرية في قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وقد نحتت الصخور عن طريق التعرية. وهناك يمكن العثور على آثار مستوطنات بشرية تعود إلى القرن الرابع.

كابادوس/تركيا Canva

كما يمكنك التمتع برحلة على متن منطاد مدة ساعة ومشاهدة المداخن الساحرة والتلال الجبلية والأودية، وأفضل وقت للانطلاق هو عند الشروق، عندما تكون السماء برتقالية باهتة اللون.

2. رحلة إلى بحيرة أولودونيز الزرقاء

أولودونيز هي بحيرة ومنتجع شاطئي في منطقة فتحية من محافظة موغلا، وهي تقع على الساحل الفيروزي جنوب غربي تركيا، حيث يوجد خليج رملي يمكن زيارته، والبحيرة نفسها محمية طبيعية، فيما تشتهر مياه البحر في ألودونيز بانعكاس لألوان الفيروز والزبرجد.

أولودونيز الشهيرة بظلال الفيروز والزبرجد/تركيا .Canva

ومن الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها هي ممارسة الطيران بالمظلات على ارتفاع ألفي متر، والمكان يعد من الأفضل في العالم بسبب المناظر الاستحوارية (بانوراما) الفريدة والطقس المستقر. ويعتبر مطار منطقة فتحية ومنطقة أنطاليا من أفضل المطارات الدولية، للسفر إلى الساحل الفيروزي.

3. رصد السلاحف البحرية في داليان

سيحب عشاق الطبيعة والحيوانات شاطئ داليان الرائع، حيث يوجد أكثر من مائة نوع من أنواع الطيور، وثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض.

سلحفاة مهددة بالانقراض/تركيا Canva

ويكون الانطلاق من ميناء المدينة للوصول إلى الشاطئ وزيارة أهم منطقة محمية للسلاحف، كما أن المكان رائع للسباحة بجانب السلاحف، وزيارة الينابيع الساخنة القريبة أو الاستحمام بالطين، الغني بمعادن المغنيسيوم والكبريت المفيد للبشرة.

4. المسجد الأزرق في اسطنبول

يعتبر المسجد الأزرق الكبير أو مسجد السلطان أحمد تحفة فنية رائعة تعود إلى العهد العثماني في اسطنبول، وسمي بالأزرق لأن داخله مبلط بأكثر من 20 ألف قطعة خزفية من خزف مدينة ازنيق ذي اللون الفيروزي. كما أن طوابق المسجد طليت باللون الأزرق، ويتخلل المبنى كثير من الضوء وتعتلي جدرانه أكثر من مائتي نافذة من الزجاج الملون.

الجامع الأزرق في اسطنبول/تركيا Canva

إن المسجد فريد من نوعه من ناحية الهندسة المعمارية، بفضل مآذنه الستة، التي ترمز إلى المساواة من حيث الأهمية للمساجد متعددة المآذن في مكة. ويحظى المسجد بشعبية من لدن السياح والمصلين.

5. جولة في مدينة ديرينكيو تحت الأرض

ديرينكيو مدينة قديمة تحت الأرض متعددة المستويات في محافظة نفشهير، وقد أنشئت خلال الحروب البيزنطية الإسلامية بين 780 و1180 ميلادية، لإيواء 20 ألف شخص، وهي بحساب ثمانية طوابق وبعمق يزيد عن 85 مترا.

وقد استغل المسيحيون المدينة بعد ذلك للحماية من توغلات المغول في ظل تيمورلنك في القرن الرابع عشر، ثم في مرحلة ثانية استغلوها كملاذ عند سقوط المنطقة في أيدي العثمانيين.

مدينة ديرينكيو تحت الأرض/تركيا Canva

والآثار الموجودة هي عبارة عن بقايا اسطبلات ومخازن ومطابخ ومصانع نبيذ وآبار. ستكون زيارة ديرينكيو زيارة لا تمحي من الذاكرة، ولكن التنقل في ممرات ضيقة قد يكون صعبا، بالنسبة لمن يعانون من رهاب الأماكن المغلقة.

أنسب وقت من السنة لزيارة تركيا؟

أشهر نيسان/أبريل وآذار/مايو وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، هي أشهر دافئة وجميلة تتراوح فيها درجات الحرارة بين 20 و30 درجة. وهذا هو الوقت الأمثل لزيارة مواقع تركيا التاريخية، ويمكن أن يوفر الشهران الأخيران للمسافرين الأوروبيين شيئا من شمس الشتاء التي يحتاجونها.

شاطئ كابوتاس/تركيا Canva

وتعتبر مناطق فتحية وبودروم وأنطاليا من أفضل ثلاث وجهات لشتاء مشمس. أما أشهر الصيف من يونيو إلى أيلول فهي شديدة الحرارة، إذ تصل درجتها إلى 35 درجة مئوية على الساحل الجنوبي.