الولايات المتحدة ستقدم للدول الفقيرة نصف مليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 وتوزعها على الدول النامية ليصل بذلك الى أكثر من 1,1 مليار إجمالي عدد الجرعات التي تعهدت واشنطن تقديمها.

وقالت المصادر نفسها إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد من جانب آخر تحديد "هدف طموح" بان تبلغ كل دولة، بما يشمل الأكثر فقرا، "معدل 70% من السكان الملقحين" بحلول سنة، وذلك خلال قمة افتراضية سيترأسها خلال النهار.

وأضافت المصادر أنه "التزام هائل من الولايات المتحدة، في مقابل كل جرعة أعطيناها في هذا البلد، سنعطي ثلاث الى دول أخرى".

وقال المسؤولون الأميركيون الكبار إنه سيتم شراء اللقاحات بسعر الكلفة وستنقل عبر آلية كوفاكس الدولية.

حتى الآن، ارسلت الولايات المتحدة حوالى 160 مليون جرعة الى أكثر من مئة دولة.

وستستمر قمة الأربعاء أربع ساعات وستجمع افتراضيا مسؤولين من أكثر من مئة دولة بحسب المسؤولين الكبار الذين لم يعطوا تفاصيل إضافية عن هوية المشاركين.

بحسب إحصاء "اور وورلد إن داتا" على سبيل المثال فان 43,5% من سكان العالم باتوا ملقحين بجرعة أولى على الأقل.

لكن هذا الرقم يخفي تفاوتا كبيرا لأن النسبة تصل الى 2% فقط في الدول الأكثر فقرا.

وقالت المصادر الأميركية إن "هذه القمة لديها طموح إعلان بداية نهاية الوباء" مضيفة "وهذا الأمر سيتطلب الكثير من العمل".