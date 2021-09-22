ضرب زلزال بقوة 6 درجات الأربعاء جنوب شرق أستراليا ما أدى إلى اهتزاز المباني في ملبورن، ثاني كبرى مدن البلاد التي هرع عدد كبير من سكّانها إلى الشوارع خوفاً، في منطقة غير معتادة على الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط من سطح الأرض، مشيرة إلى أنّه وقع بعيد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 23:00 ت غ) وأنّ السكّان على بُعد مئات الكيلومترات شعروا به.

وكان غالبية سكان ملبورن الذين يخضعون للعزل منذ ثمانية أسابيع في منازلهم عند وقوع الزلزال فيما تستعد المدينة ليوم ثالث من التظاهرات العنيفة المناهضة للقاح.