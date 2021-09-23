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الصين

الصين: بدء تجربة كبيرة للقاح مضاد لكوفيد-19 يؤخذ عن طريق الأنف

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
تُظهر هذه الصورة طالبًا في مدرسة ثانوية يستعد لتلقي لقاح سينوفاك في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 21 أغسطس 2021
تُظهر هذه الصورة طالبًا في مدرسة ثانوية يستعد لتلقي لقاح سينوفاك في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، 21 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  AFP
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كشف سجل تجارب سريرية أن شركة بكين وانتاي الصينية للصيدلة الحيوية تعتزم بدء تجربة كبيرة في الشهر المقبل للقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 وهو على هيئة بخاخ للأنف.

ووفقا لبيان منشور على سجل التجارب السريرية الصيني يوم الأربعاء فإن الشركة تسعى للاستعانة بمتطوعين يبلغ عددهم 40 ألفا من البالغين للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة السريرية. وذكر السجل أنه سيجري تطعيم المشاركين بجرعتي اللقاح المختبر أو لقاح وهمي بفارق أسبوعين بين الجرعتين.

ولم يذكر البيان عدد البلدان التي ستختبر فيها الشركة لقاحها، لكنها قالت إن لجنة أخلاقيات في الفلبين وافقت على الدراسة مما يزيل بعض العقبات ويمهد الطريق لإجراء تجربة هناك.

وقال ممثل لشركة بكين وانتاي إن التسجيل لا يعني أن الشركة بدأت رسميا تجارب المرحلة الثالثة، مضيفا أنها تنتظر المزيد من الوثائق من السلطات لكنه لم يذكر من أي بلد.

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وهذا اللقاح بديل للقاحات الشائعة التي تؤخذ عن طريق الحقن. ويمكن للقاح البخاخ أن ينتج رد فعل مناعيا في الشُعب الهوائية عن طريق محاكاة العدوى الطبيعية بفيروس تنفسي.