وكالة الدواء الأوروبية ستبت في مسألة جرعات اللقاح المعززة ضد كوفيد مطلع الشهر المقبل

تبت وكالة الدواء الأوروبية في مطلع تشرين الأول/أكتوبر ما اذا كانت ستوافق على إعطاء جرعات معززة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا للاشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما كما أعلن مسؤول كبير الخميس.

كما ستبت الوكالة الأوروبية في الوقت نفسه بشأن إعطاء جرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا للاشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة، بحسب ما أعلن مسؤول استراتيجية اللقاح ماركو كافاليري خلال مؤتمر صحافي.

واضاف كافاليري انه ثبت بأن الوقاية من المرض تتراجع في الأشهر التي تلي جرعات أولى.

وقال "البيانات المتوافرة تظهر أن المناعة ضد كوفيد-19 من التلقيح الأول تتراجع مع الوقت، والحماية من الإصابة والمرض تتراجع في مختلف أنحاء العالم".

نتيجة لذلك، ستقوم وكالة الدواء بتقييم تطبيق فايزر للاستخدام في جرعة ثالثة معززة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما.

وأضاف كافاليري "من المتوقع أن تظهر نتيجة هذا التقييم في مطلع تشرين الأول/أكتوبر إلا اذا كانت هناك حاجة لمعلومات إضافية".

وقال "الدليل أصبح أكثر وضوحا" للحاجة إلى جرعات معززة بعد فترة من الجرعات الأولى لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين "لم يستجيبوا بشكل كبير" للقاح الأول.

وأضاف أن الهيئة "ستدرس بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر ما إذا يمكن تضمين أي توصية محددة في معلومات المنتج" بالنسبة للقاحي فايزر وموديرنا لمثل هؤلاء الأشخاص.

وتابع "من المعروف أن بعض الدول الأعضاء بدأت فعلا بإعطاء جرعات إضافية لهؤلاء الأشخاص".