اعتقال رجل في فرنسا بسبب اختفاء فتاة في إيطاليا رفضت الزواج المرتّب

اعتقلت السلطات الفرنسية، في باريس رجلاً على خلفية اختفاء فتاة في إيطاليا كانت رفضت طلب عائلتها الزواج المرتّب من رجل لم تقابله ويعيش في باكستان.

وأوضحت المدّعية العامة الإيطالية، إيزابيلا كيسي، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه في باريس هو عمّ الفتاة سامان عباس البالغة من العمر 18 عاماً والتي اختفت منذ نحو خمسة أشهر.

وآخر مرة شاهد الجيران عباس كانت بالقرب من منزل عائلتها في بلدة المزرعة نوفيلارا القريبة من مدينة ريجيو إميليا، وكان ذلك في في شهر نيسان/أبريل من قبل الجيران بال

وتخشى السلطات الإيطالية أن تكون الفتاة قد توفيت بسبب الضغوط التي مورست عليها من عائلتها للزواج من الرجل المشار إليه. وتعتزم الشرطة استدعاء والدي الفتاة وابن عمها للتحقيق معهم، علماً أنه تمّ اعتقال ابن عم آخر للفتاة في فرنسا في وقت سابق من هذا العام، ومنذ ذلك الحين وهو رهن التوقيف.

وقامت الشرطة في هذه الأثناء بتفتيش حقول مزرعة نوفيلارا القريبة من منزل العائلة بحثاً عن "جثة" عباس، خاصة وأن ثلاثة رجال شُوهدوا في شريط فيديو، تم تصويره بكاميرا مراقبة، وهم يحملون مجارف ودلو وحقيبة بالقرب من منزل العائلة وقت اختفائها.

يذكر أن الفتاة عباس كانت أخبرت صديقها في إيطاليا، وهو أيضا من أصل باكستاني، أن والديها أرادوا تزويجها من رجل أكبر منها سنا في وطنهم، لكنها كانت ترفض ذلك.