شاهد: عجوز روسية عمرها 70 عاماً تعارك لصّاً حتى هروبه

لم تستلم متقاعدة روسية تبلغ سبعين عاماً من العمر لعملية سطو تعرضت لها في أحد شوارع موسكو، وواجهت اللص حتى فراره في نهاية المطاف، خالي الوفاض، بحسب ما قالته الشرطة الروسية.

ويظهر فيديو صُوّر من كاميرا مراقبة محاولة السارق سحب محفظة العجوز بسرعة، ولكنها تمسكت بها بشدّة بحيث راح اللص يجرّ السيدة وراءه في وسط الطريق لبضعة أمتار.

وبعد عراك قصير فرّ اللص ما إن لمح أحد المارة متدخلاً لمساعدة العجوز.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إنها ألقت القبض على المهاجم بعد وقوع الحادثة بساعات بسيطة، وهو يبلغ 22 عاماً. وأضاف البيان أن الرجل عاد لاحقاً إلى الشارع، وكان حاملاً زجاجة ويسكي، وأراد الاعتذار من "البابوشكا" (الجدّة).

وأكدت الشرطة أنه سيواجه تهمة السرقة.

أما الشاب فقال إنه كان يتمشى مع أصدقائه وشارطوه ما إذا كان بإمكانه سحب المحفظة من يد السيدة أو لا، مضيفاً أنه عندما حاول القيام بذلك وقعت المرأة من على الرصيف.

ويضيف أنه حاول سحب يده ولكن العجوز كانت تمسك به بقوة، ولهذا السبب فقط جرّها في الشارع، موضحاً أنه لم يأخذ أي شيء من المحفظة بل فرّ هارباً عندما رأى أحد المارة يتدخل.