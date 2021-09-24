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الجزائر

مسؤول جزائري يحذر من خطوات تصعيدية تجاه المغرب

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
رجل جزائري يحمل صحيفة اليوم في العاصمة الجزائر، 25 أغسطس 2021
رجل جزائري يحمل صحيفة اليوم في العاصمة الجزائر، 25 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  SAJJAD HUSSAIN / AFP
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قال دبلوماسي جزائري كبير يوم الجمعة إن الجزائر قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقال عمار بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية لرويترز إن "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية" دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات التي ربما تكون قيد الدراسة.

والعلاقات بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا ليست على ما يرام منذ عقود، وأغلقت الجزائر والمغرب حدودهما منذ عام 1994، ثم تدهورت أكثر مع تصاعد الخلاف مرة أخرى على إقليم الصحراء الغربية في العام الماضي.

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ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه لكن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة.