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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يعد بأن يدفع شرطيون طردوا مهاجرين هايتيين على الحدود ثمن أفعالهم "المشينة"

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بقلم:  يورونيوز
حاول ضباط حماية الحدود الأمريكية صدّ المهاجرين أثناء عبورهم نهر ريو غراندي بالمكسيك، إلى ديل ريو في تكساس، الأحد 19 سبتمبر 2021
حاول ضباط حماية الحدود الأمريكية صدّ المهاجرين أثناء عبورهم نهر ريو غراندي بالمكسيك، إلى ديل ريو في تكساس، الأحد 19 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  AP Photo/Felix Marquez
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أن ستكون هناك "عواقب" للأفعال "المشينة" التي قام بها شرطيون التُقطت لهم صور على الخيل يطردون مهاجرين هايتيين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال الرئيس لصحافيين "إنه لأمر مشين..أعدكم بذلك، هؤلاء الناس سيدفعون الثمن، سيُفتح تحقيق، ستكون هناك عواقب".

جاء كلام بايدن غداة تقديم الموفد الأمريكي الخاص إلى هايتي استقالته بعد شهرين على تعيينه في المنصب احتجاجا على قيام إدارة بايدن بطرد مهاجرين هايتيين من الحدود الأمريكية-المكسيكية وإبعادهم إلى بلدهم.

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المصادر الإضافية • أ ف ب