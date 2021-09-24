قتيل و12 جريحا في إطلاق نار في متجر أمريكي

فتح مسلح النار في متجر قرب ممفيس في ولاية تينيسي الأمريكية ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 12 آخرين، قبل أن ينتحر، حسبما أعلنت الشرطة. ووقعت الحادثة في متجر كروغر في بلدة كولييرفيل شرق ممفيس.

وأكد قائد الشرطة المحلية ديل لين للصحافيين مقتل شخص، فيما قضى مطلق النار "متأثرا بإصابته بعدما أطلق النار على نفسه". وقال لين إن بعض الجرحى "إصاباتهم خطرة جدا".

وهرع العديد من عناصر الأمن ومنهم فرقة التدخل السريع إلى المغازة التجارية، وانتشرت الشرطة بين الممرات لمساعدة الموظفين والمتسوقين في إخلاء المبنى، وفق لين.

وتحدث قائد الشرطة عن مشاهد "مروعة" في المتجر، حيث "عثر (عناصر الأمن) على أشخاص مختبئين في ثلاجات ومكاتب مقفلة". ولم يعلن لين ما إذا كان المهاجم موظفا في كروغر، لكنه قال إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يجري التحقيقات مع وكالات أخرى.

وتمثل حوادث إطلاق النار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بحمل السلاح في الولايات المتحدة مشكلة كبيرة يفاقمها بحسب ناشطين، انتشار الأسلحة وتساهل قوانين حيازتها.