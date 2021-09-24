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روسيا

مقتل خمسة متسلقين في عاصفة ثلجية حاصرتهم بجبال إلبروس الروسية

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بقلم:  يورونيوز
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صورة من الأرشيف لطائرة تبحث عن متسلقين مفقودين
صورة من الأرشيف لطائرة تبحث عن متسلقين مفقودين   -   حقوق النشر  Don Ryan/AP2009
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قال مسؤولون إن خمسة متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة جبل في أوروبا، بينما نجحت فرق الإنقاذ الروسية بإنقاذ متسلق آخر كما تظهر صور الفيديو أعلاه.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في منطقة القوقاز وسط هبوب رياح قوية وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

وأضافت الوزارة أن مجموعة المتسلقين الروس أطلقت نداء استغاثة بعد الخامسة مساء الخميس، وجرى نقل 11 من الناجين إلى المستشفى، بحسب الوزارة.

المصادر الإضافية • رويترز