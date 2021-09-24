شاهد: "رجل العنكبوت" الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب في إطار فعاليات احتجاجية من أجل المناخ

تسلق الفرنسي آلان روبرت الملقب بـ "الرجل العنكبوت"، اليوم الجمعة، ناطحة سحاب في الحي التجاري وسط العاصمة باريس، احتجاجاً منه على تقاعس المسؤولين عن التحرك الفعّال والمجدي تجاه مسألة التغير المناخي.

روبرت الذي تسلّق برج "آلتو" بطبقاته الـ38 وارتفاعه البالغ 160 متراً، أوضح أن هذه الفعّالية تأتي قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر في غلاسكو بالمملكة المتحدة، كخطوة احتجاجية في طريق الضغط من أجل دفع القادة والمسؤولين للعمل بفعالية لحماية المناخ.

ومن المقرر أن يلتقي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم 196 زعيم دولة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، حيث لم تسمح له سلطات المملكة المتحدة بتسلق المباني في بريطانيا لتلقيه في السابق إنذارين على خلفية مغامراته وفعّاليته الاحتجاجية.

وكان انعقد في العاصمة الفرنسية، باريس أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، والذي تمّ فيه اعتماد اتفاق باريس للمناخ كإطار دولي لمكافحة الاحترار العالمي، ويعدّ هذا الاتفاق خارطة طريق لمكافحة الاضطرابات المناخية بطرق فعّالة ومجدية.