بعد الإفراج عن مديرتها المالية.... هواوي "ستدافع عن نفسها" ضد الاتهامات الأمريكية

أكدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" السبت أنها "ستدافع عن نفسها" ضد اتهامات القضاء الأمريكي لها بأنها التفّت على العقوبات المفروضة على إيران، بعد إسقاط السلطات الأمريكية تهمة الاحتيال الموجهة إلى المديرة المالية للشركة مينغ وانتشو.

وفيما كانت مينغ في طريق عودتها إلى الصين، قالت الشركة في بيان إن "هواوي ستواصل الدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات أمام محكمة شرق نيويورك".

إطلاق سراح مينغ بعد ثلاث سنوات

وصدر قرار إطلاق سراح مينغ خلال جلسة محكمة في فانكوفر بعد ثلاث سنوات من وضعها قيد الإقامة الجبرية في كندا حيث كانت تواجه احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ويذكر أن مينغ البالغة 49 عاما، هي ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي الملياردير رين جينغفي.

وجاء القرار بعد ساعات من إعلان مدّعين في الولايات المتحدة عن اتفاق ينص على تعليق ومن ثم إسقاط تهم الاحتيال الموجّهة إليها.

وسارعت بعد ذلك للصعود على متن رحلة متوجّهة إلى مدينة شنتشن في طريقها إلى الصين لأول مرة منذ تم توقيفها في مطار فانكوفر الدولي بطلب من السلطات الأمريكية في 1 كانون الأول/ديسمبر 2018.

واتّهمت واشنطن مينغ بالاحتيال وخداع مصرف "إتش إس بي سي" مشيرة إلى أنها حاولت إخفاء قيام فرع "سكاي كوم" التابع لهواوي بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.