شاهد: أنصار الاستقلال الكتالوني يحتجون خارج القنصلية الإيطالية في برشلونة بعد توقيف كارليس بوتشيمون

احتج أنصار الاستقلال الكتالوني خارج القنصلية الإيطالية في برشلونة بعد اعتقال الزعيم الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون. وتجمع مئات المتظاهرين أمام القنصلية وحمل البعض لافتات كتب عليها "حرية" بالكاتالونية فوق صورة بوتشيمون وهتف آخرون بالإيطالية "حرروا رئيسنا" ملوحين بالأعلام الكتالونية.

واعتقل بوتشيمون، الذي فر من اسبانيا بعد محاولة فاشلة للانفصال عن المنطقة الشمالية الشرقية في عام 2017، بسردينيا، وهي جزيرة إيطالية ذات جذور ثقافية كاتالونية قوية وحركة الاستقلال الخاصة بها.

ونقلت الشرطة الإيطالية كارليس بوتشيمون إلى سجن في ساساري، بالقرب من ألغيرو حيث تم اعتقاله لدى وصوله إلى المطار. وتستضيف مدينة ألغيرو مهرجان الفولكلور الكاتالوني التقليدي الذي كان بوتشيمون ينوي حضوره. في وقت سابق من الأسبوع ، ذكرت وسائل إعلام سردينيا أن بوتشيمون قد دُعي إلى اجتماع مغلق في مكان آخر على الجزيرة للمتعاطفين مع حركة استقلال سردينيا. تجمع أنصار انفصالي سردينيا يحملون الأعلام واللافتات خارج قاعة المحكمة للتعبير عن التضامن وهم ينتظرون وصول بوتشيمون إلى المحكمة.