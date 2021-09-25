الإيطالية إليسا بالسامو تنهي هيمنة الهولندية ماريان فوس في بطولة سباق الدراجات على الطريق

حققت الإيطالية إليسا بالسامو الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطريق للسيدات بمنطقة فلاندرز البلجيكية، متفوقة على الهولندية ماريان فوس التي حلت في المركز الثاني والبولندية كاترينا نيفيادوما التي اكتفت بالمركز الثالث.

وأظهرت بالسامو تصميما بالفوز خلال الأمتار الأخيرة من المرحلة التي امتدت لمسافة تجاوزت الـ 157 كيلومتر من مدينة انتويرب إلى لوفين.

ويعتبر فوز إليسا بالسامو على ماريان فوس إحباط لهولندا التي مثلها أقوى فريق على مسار التلال. الفريق الهولندي سبق وأن فشل في الفوز بالمركز الأول خلال أولمبياد طوكيو بعد أن حققت ماريان فوس الفوز بلقب بطولة العالم لسباقات الدراجات على الطريق ثلاث مرات من قبل في أعوام 2006 و2012 و2013.

وحافظت إليسا بالسامو، البالغة من العمر 23 عاما على تقدمها إلى جانب كوكبة من المتسابقات ورغم تصميم ماريان فوس إلا أن الإيطالية ضاعفت من جهودها في آخر 50 مترا. وقال بالسامو، التي انفجرت بالبكاء بعد عبور خط الوصول: "أنا عاجزة تماما عن الكلام، إنه أمر لا يصدق. لقد كان حلما بالنسبة لي بعد هذا الموسم الطويل".

وبهذا الفوز تنهي بالسامو هيمنته الهولندية التي استمرت أربع سنوات في الحدث لمنح إيطاليا ثالث ميدالية ذهبية لها في بطولة العالم هذا العام بعد أن فاز فيليبو جانا في اختبار الوقت للرجال وحقق فيليبو بارونسيني اللقب في سباق الطريق للرجال تحت 23 عاما.