الرئيس السابق لإقليم كتالونيا يعلن أنه سيعود إلى بلجيكا

أعلن الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارلس بوتشدمون الذي يعيش في المنفى أنه سيعود إلى بلجيكا الإثنين لكنه سيتوجه مجدداً إلى إيطاليا للمثول أمام قضائها الذي سيبت في طلب إسبانيا تسليمه لسلطاتها.

وبوتشدمون الذين اعتقل في إيطاليا بناء على طلب إسبانيا على خلفية استفتاء بشأن الاستقلال اعتبرته مدريد غير شرعي، أدلى بتصريحاته بعدما أطلق القضاء سراحه بانتظار البت في طلب تسليمه في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال للصحافيين في قرية أليغرو في جزيرة سردينيا "أعتزم العودة إلى بروكسل الإثنين لأن هناك اجتماعاً للجنة التجارة الخارجية التي أنا عضو فيها". ثم أضاف "استُدعيت إلى محكمة ساساري (شمال سردينيا) في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وتابع "سأحضر لأنني في كل مرة استدعتني المحكمة مثلت بنفسي".

بوتشدمون عضو في البرلمان الأوروبي وفرّ من إسبانيا في أعقاب استفتاء 2017. وغادر السجن في بلدة ساساري بسردينيا الجمعة وسط ترحيب مناصريه الذين كانوا في الخارج.

والزعيم الانفصالي البالغ 58 عاماً أمضى ليلة في السجن غداة اعتقاله. لكن محاميه قال إنه أُبلغ أن باستطاعته مغادرة السجن.