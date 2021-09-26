شاهد: رياضة "سبينينغ" أو دوران السيارات تعود من جديد إلى جنوب إفريقيا

تظهر اللقطات المصورة رياضة "سبينينغ" أو دوران السيارات، خارج جوهانسبرج حيث تجمع مئات الأشخاص لأول مرة بعد انتشار وتفشي وباء كوفيد19، لمشاهدة عروض تقطع الأنفاس.
ونشأت هذه الرياضة في جنوب إفريقيا في أواخر الثمانينيات، واحتكرها رجال العصابات للتباهي بسياراتهم، أما الآن فيمارسها عدد كبير من السائقين الذين يتنافسون لأداء حركات بهلوانية أثناء القيادة.
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