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أيسلندا

النساء يفزن بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات إيسلندا في سابقة في أوروبا

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بقلم:  يورونيوز
صندوق اقتراع في مركز اقتراع في جارداباي، آيسلندا.
صندوق اقتراع في مركز اقتراع في جارداباي، آيسلندا.   -   حقوق النشر  Brynjar Gunnarsson/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت الأحد.

وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الايسلندي، أي ما يعادل 52,3 %، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن نسبة النساء في الدول الأوروبية لا تتجاوز عتبة 50% الرمزية، وكانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47% من البرلمانيات.

المصادر الإضافية • أ ف ب