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سنغافورة

شاهد: روبوتات للتوصيل الطلبات والمواد الغذائية في سنغافورة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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روبوت في الفلبين متخصص بإيصال الطلبات المنزلية
روبوت في الفلبين متخصص بإيصال الطلبات المنزلية   -   حقوق النشر  AFP
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تساعد روبوتات جديدة تم تخصيصها لخدمة التوصيل في سنغافورة السكان الذين يعيشون بالقرب من مراكز التسوق في جلب المواد الغذائية إلى المنزل وتوصيل الطعام والطرود البريدية.

بعد أن يذهب الزبائن للتسوق، يمكنهم إحضار مقتنياتهم إلى نقطة تجميع في المركز التجاري وتحديد موعد تسلمها، سيقوم بعدها روبوت يدعى "كاميلو" (Camello)، طورته شركة التكنولوجيا "أستاو" (OTSAW)، بإحضار الحاجيات إلى مدخل المصعد في الوقت المحدد، ويمكن للمستخدم مسح رمز الاستجابة السريعة لفتح مقصورة الروبوت.

يقول سيد منير ألساجوف، مهندس في شركة أستاو: "كاميلو هو روبوت توصيل مستقل، ينتقل من أجل تسليم الطرود والبضائع الخاصة بك، إذا كنت تشعر أنها ثقيلة جدًا، سيتكفل هو بحملها إليك".

يمكن لحوالي 700 أسرة في مجمع سكني في مدينة بونغول، الاستعانة بهذه الخدمة في نسخة تجريبية مدتها عام واحد، يقوم بها اثنان من الروبوتات،

يزن كل منهما 80 كيلوجرامًا ويتحركان بسرعة قصوى تبلغ 5 كيلومترات في الساعة. وسيرافقهما ضابط سلامة خلال فترة التجربة.

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استخدمت سنغافورة هذه الخدمة عالية التقنية أيضًا في إنشاء روبوتات لبث رسائل عن بعد تتعلق بالأمن والسلامة في الحدائق ونشرت روبوتات من أجل التنظيف في مراكز التسوق والمطار.