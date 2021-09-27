رئيس وزراء إسرائيل يجتمع مع وزيرين من الإمارات والبحرين قبل كلمته بالأمم المتحدة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه اجتمع بوزيرين بارزين من الإمارات والبحرين في نيويورك الأحد قبيل إلقائه كلمة في الأمم المتحدة من المتوقع أن يحث فيها على اتخاذ إجراء ضد برنامج إيران النووي.

وأشادت إسرائيل بعلاقاتها الدبلوماسية الجديدة مع الإمارات والبحرين والتي وتوسطت فيها واشنطن العام الماضي باعتبارها ساعدت في تشكيل جبهة إقليمية ضد إيران الخصم المشترك.

ومن المتوقع أن يدعو بينيت خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين لاتخاذ إجراء ضد أنشطة إيران النووية لضمان عدم تمكنها من إنتاج سلاح نووي.

وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك سلاح نووي. وكانت تجري مفاوضات مع قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي يقلص تخصيبها لليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال بينيت أثناء اجتماعه مع عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين وخليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن إسرائيل تأمل في تعزيز العلاقات مع البلدين. وأضاف في بيان أصدره مكتبه "نحن مستقرون ونؤمن بهذه العلاقات ونريد توسعتها قدر الإمكان".

وقوبل انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 بترحيب في إسرائيل. وأعاد ترامب فرض العقوبات على طهران ما شل اقتصادها ودفعها لتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن محادثات غير مباشرة مع طهران في فيينا بشأن إنقاذ الاتفاق لكن المفاوضات توقفت منذ انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني يوم الجمعة إنه يعتقد أن المفاوضات ستُستأنف "قريبا جدا" لكنه لم يحدد موعدا.