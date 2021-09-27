عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العراق

شاهد: الشيعة يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
حجاج شيعة في ضريح الإمام العباس في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق.
حجاج شيعة في ضريح الإمام العباس في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

أدى مسلمو الشيعة في العراق طقوس الحداد في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق في ذكرى يوم الأربعين لوفاة الإمام الحسين في كربلاء. في كل عام، يتوافد الحجاج الشيعة بأعداد كبيرة على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق قبل ذكرى الأربعين، الذي يصادف اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء إحياءً لذكرى مقتل حفيد النبي محمد الإمام الحسين في القرن السابع في معركة كربلاء.

تعتبر أربعينية الحسين من أهم المناسبات عند الشيعة حيث تخرج مواكب العزاء في مثل هذا اليوم، حيث يتوافد مئات الآلاف من الشيعة من كافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين.

viber

ويقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشياً على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق البعيدة حاملين الرايات تعبيراً عن النُصرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب