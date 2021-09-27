شاهد: الشيعة يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين في كربلاء

أدى مسلمو الشيعة في العراق طقوس الحداد في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق في ذكرى يوم الأربعين لوفاة الإمام الحسين في كربلاء. في كل عام، يتوافد الحجاج الشيعة بأعداد كبيرة على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق قبل ذكرى الأربعين، الذي يصادف اليوم الأربعين بعد يوم عاشوراء إحياءً لذكرى مقتل حفيد النبي محمد الإمام الحسين في القرن السابع في معركة كربلاء.

تعتبر أربعينية الحسين من أهم المناسبات عند الشيعة حيث تخرج مواكب العزاء في مثل هذا اليوم، حيث يتوافد مئات الآلاف من الشيعة من كافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين.

ويقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشياً على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق البعيدة حاملين الرايات تعبيراً عن النُصرة.