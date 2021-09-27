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ألمانيا

الاشتراكيّون الديمقراطيّون يفوزون بفارق ضئيل على المحافظين في الانتخابات الألمانية

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بقلم:  يورونيوز
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مؤيدون للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فوزه في الانتخابات في مقر الحزب في برلين، ألمانيا.
مؤيدون للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد فوزه في الانتخابات في مقر الحزب في برلين، ألمانيا.   -   حقوق النشر  Lisa Leutner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعًا نهاية عهد أنغيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25,7% من الأصوات، متقدّمًا بفارق ضئيل على المحافظين، بحسب نتائج رسميّة أوّلية أعلنتها اللجنة الانتخابيّة الفدراليّة الاثنين.

وحصل المعسكر المحافظ على 24,1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثًا مع 14,8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11,5%.

وصرّح المرشّح الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز في وقت سابق "المواطنون يريدون تغييرًا، يريدون أن يكون مرشّح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو المستشار المقبل".

وتُلقي هذه الانتكاسة بظلالها على نهاية عهد ميركل التي بقيت شعبيتها في أوجّها بعد أربع ولايات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الإعداد لخلافتها.

المصادر الإضافية • أ ف ب