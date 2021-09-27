من نيويورك.. الإمارات تدعو لوقف التدخلات في العالم العربي بما فيه اليمن وليبيا والعراق

طالب وزير الدولة الإماراتي خايفة شاهين المرر وقف ما أسماه التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية خصوصا في سوريا واليمن وليبيا والعراق، وأضاف الوزير الإماراتي في كلمة بلاده أما الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك أن التدخلات غير القانونية قد أعاقات المسارات السايسية وفاقمت من الأزمات الإنسانية وقوضت الاستقرار الإقليمي والدولي.

ونشدد المرر على ضرورة حماية إمدادات الطاقة وعلى حرية الملاحة والطرق التجارية. وأوضح أن استهداف المنشآت الحيوية يحمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى الأمن والسلام أيضا.

وحذر الوزير الإماراتي خليفة شاهين المرر من خطر التنظيمات الإرهابية وذكر داعش والقاعدة والحزب الله والإخوان، وشدد على عدم تهاون أبوظبي في محاربة الإرهاب.

وفيما يتعلق بإيران وملفها النووي أكد الوزير الإماراتي أنه لا يمكن تجاهل تطوير طهران لبرنامجها النووي والصاروخي فضلا عن تدخلاتها في المنطقة. وبالتالي فإن أي اتفاق مع طهران مستقبلا يجب أن يتدارك النقائص التي شابت الاتفاق النووي السابق كما أنه يجب إشراك دول المنطقة وهو طلب شرعي وعادل للدول التي تسعى لحماية أمنها وشعوبها، على حد تعبيره.

وكانت إسرائيل ودول عربية قد طالبت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة العام الماضي بضرورة استشارة دول المنطقة فيما يخص ايران.