شاهد: بمشاركة إسرائيلية إكسبو دبي يستعد لاستقبال الملايين في أكبر حدث عالمي منذ كورونا

تستعد مدينة دبي هذا الأسبوع لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" الجمعة الذي تم تأجيله لعام كامل بسبب كوفيد-19، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وسينطلق اكسبو الخميس باحتفال كبير، بينما تم تجهيز أجنحة الدول المشاركة والبالغ عددها أكثر من 190 في العالم. كما سيتم عرض ابتكارات تكنولوجية.

للمرة الأولى في الشرق الأوسط

وأقيم المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض، وعرض فيه برج ايفل - كموقع جذب مؤقت - في باريس عام 1889.

وتستضيف دبي اكسبو للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يكون الحدث الأكبر في المنطقة مع تقديرات بقدوم 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

وكان أكبر حدث تم تنظيمه خلال جائحة كوفيد، أولمبياد طوكيو الذي اقيم في الصيف الماضي، إنما من دون متفرجين للحد من انتقال الفيروس.

وسيطلب من زوار المعرض تقديم إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية لوباء كوفيد-19. كما سيتعيّن عليهم وضع الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت الإمارات تراجعا في الإصابات بالوباء مع أقل من 300 حالة الأحد، أي أقل من نصف الإصابات التي كانت تسجّل قبل أسبوعين.

"علامة فارقة في تاريخ إكسبو"

وأكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة قام بها إلى غرفة العمليات والتحكم في اكسبو 2020 الأحد "وعدنا بتنظيم حدث سيكون علامة فارقة في تاريخ إكسبو .. وفرق العمل تتنافس في ترجمة الوعد إلى إنجاز ملموس مؤكدين جدارتنا كشريك في صنع المستقبل".

وبحسب حاكم دبي فإن "134 فريقا من 95 جنسية يعملون كفريق عالمي واحد لإطلاق حدث عالمي رائد في دولة جمعت العالم في وقت ومكان واحد".

وتستضيف دبي المعرض العالمي اعتبارا من تشرين الأول/اكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. واستقبلت الإمارة منذ أن أعادت فتح أبوابها للسياح في تموز/يوليو 2020 ولغاية كانون الأول/ديسمبر أكثر من 1,7 مليون زائر دولي.

وتأمل في إضافة المعرض إلى انجازاتها المعروفة بناطحات السحاب ومن بينها برج خليفة، أطول مبنى في العالم. وبحسب وسائل الإعلام الإماراتية نقلا عن تقرير لشركة سفر فإن "برج خليفة" هو أكثر موقع يتم البحث عنه في العالم.

وتساءلت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الصادرة بالإنجليزية "هل جعل اكسبو 2020 برج خليفة، برج ايفل الجديد؟". وبحسب الصحيفة فإنه "لطالما كان جوهر معرض اكسبو العالمي إعطاء الشعور بأن الاستعراض عالمي والبيئة القائمة في الإمارات مؤاتية بشكل كبير لذلك".

وسيصب التأجيل في مصلحة الإمارات التي تحتفل بعيدها الوطني الخمسين في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

مشاركة إسرائيلية تحت شعار "نحو الغد" باللغتين العبرية والعربية

وينشغل العمال بوضع اللمسات الأخيرة على البنية التحتية والمرافق في الموقع ترقبا لانطلاق الحدث.

ومن المتوقع حضور سياسيين ورجال أعمال ومشاهير ورياضيين إلى اكسبو. وتستعرض الدول في أجنحتها منتجات مختلفة ومتنوعة من روبوت صيني على شكل باندا إلى تابوت أثري فرعوني في الجناح المصري.

وسيتم أيضا تنظيم "أسابيع الموضوعات" خلال اكسبو حيث سيتم التركيز على امور مختلفة مثل المناخ والتنوع الحيوي والفضاء والتنمية الريفية والحضرية وغيرها.

وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة 4636 مترا مربعا.

وأقيمت في الجناح الهولندي مزرعة هرمية الشكل تضم نباتات صالحة للأكل تروى بمياه المطر المولّدة عبر الطاقة الشمسية إذ سيركز إكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء.

وتشارك أيضا إسرائيل في المعرض، في خطوة متقدمة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع علاقاتهما قبل عام.

وتحت شعار "نحو الغد" باللغتين العبرية والعربية، أقيم الجناح الإسرائيلي برعاية وإشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو مفتوح ووضعت له أرضية توحي بوجود كثبان رملية و شاشات كبيرة. وداخل الجناح، ممرات مصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة ومطلية بلون الرمال.