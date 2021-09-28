وزير الدفاع الأميركي: انهيار الجيش الأفغاني فاجأنا جميعاً

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في جلسة استماع بالكونغرس يوم الثلاثاء إن الانهيار المفاجئ للجيش الأفغاني أخذ البنتاغون على حين غرة، واعترف بخطأ الحسابات في أطول حرب أميركية، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد والأضرار المعنوية بصفوف الأفغان.

وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "حقيقة أن الجيش الأفغاني الذي دربناه نحن وشركاؤنا انهار بسهولة، وفي كثير من المواقف بدون إطلاق رصاصة واحدة، أخذتنا جميعاً على حين غرة"، وأضاف "سنكون غير أمناء إذا ادعينا غير ذلك".

جاءت تصريحات أوستن في مستهل ما يُتوقع أن يكون بعضاً من أشد جلسات الاستماع إثارة للجدل في الذاكرة الحية حول النهاية الفوضوية للحرب، التي قُتل فيها جنود ومدنيون أميركيون وانتهت بعودة طالبان إلى السلطة.

وتعقد اللجنتان المشرفتان على الجيش الأميركي بمجلسي الشيوخ والنواب جلسات استماع على مدى اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، ويأمل الجمهوريون في التركيز على ما يرون أنها أخطاء ارتكبتها إدارة الرئيس جو بايدن قرب نهاية الحرب التي استمرت لعقدين.

وتأتي الجلسات الحالية في أعقاب استجواب مماثل قبل أسبوعين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي دافع بقوة عن الإدارة، حتى في الوقت الذي وُجهت له فيه دعوات للاستقالة.

وكانت الخسارة الدرامية للحرب في أفغانستان والانسحاب الأميركي الفوضوي أكبر أزمة لبايدن في فترة رئاسته، وأثارت الشكوك حول حنكته في تقدير الأوضاع وخبرته في السياسة الخارجية.