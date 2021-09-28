جماعة شيعية: قوات الأمن النيجيرية تقتل ثمانية خلال موكب للشيعة

نفت الشرطة النيجيرية الثلاثاء قيامها بقتل عدد من أفراد جماعة إسلامية شيعية محظورة خلال تجمعها في مدينة أبوجا، وأضافت الشرطة أنها اعتقلت 57 شخصا وعثرت على عبوات ناسفة وحقائب مملوءة بالحجارة.

الشرطة أوضحت أنها تدخلت لوقف أعضاء جماعة "الحركة الإسلامية" في نيجيريا بعد تسببهم بعرقلة حركة المرور والمعاناة التي لحقت براكبي السيارات على امتداد الطريق السريع أبوجا-كوبوا

وكان عضو في جماعة شيعية نيجيرية محظورة قال إن قوات الجيش والشرطة قتلت بالرصاص يوم الثلاثاء ثمانية شيعة كانوا يشاركون في موكب ديني في طريق رئيسي بالعاصمة الاتحادية أبوجا.

ونظمت هذا الموكب، لإحياء طقوس أربعينية الحسين الشيعية، الحركة الإسلامية في نيجيريا التي حظرتها الحكومة في 2019 بعد احتجاجات على اعتقال زعيمها. وأطلقت قوات الأمن النار خلال مناسبات سابقة للحركة الإسلامية النيجيرية.

وقال عبد الله محمد عضو الحركة الإسلامية إن المشاركين كانوا يسيرون بسلام على طريق أبوجا- كوبوا السريع عندما أطلق فريق مشترك من الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي عليهم.

وأضاف أن ثمانية قتلوا بالرصاص واعتقلت قوات الأمن اثنين.

ويشكل المسلمون نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 200 مليون نسمة معظمهم من السنة وتشكو الأقلية الشيعية الصغيرة منذ فترة طويلة من التمييز والقمع.