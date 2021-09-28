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المملكة العربية السعودية

السعودية: فيديو لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتدخل

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بقلم:  يورونيوز
امرأة سعودية تقود السيارة في جدة، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.
امرأة سعودية تقود السيارة في جدة، المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 12 نوفمبر 2019.   -   حقوق النشر  Amr Nabil/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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أعلنت شرطة منطقة الشرقية في السعودية عن القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام بعد ظهورهما في فيديو ترقصان فيه من خارج نافذة سيارة وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات بحقهما.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة بأن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في تطبيق "سناب شات"، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر".