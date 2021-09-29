الرئيس التونسي يكلّف لأول مرّة امرأة بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء لأول مرّة في تاريخ البلاد امرأة هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهرين من توليه السلطات وإقالة رئيس الوزراء وتعليق أعمال البرلمان.

وقالت الرئاسة في بيان "كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

في 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.

جاء تعيين بودن عملا "بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه".

وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة على موقعها على فيسبوك "لأول مرة في تاريخ تونس امرأة تتولى الرئاسة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معا على القضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة".

وتابع "هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة وهذه مسؤولية تاريخية والمرأة قادرة على القيادة...مثل الرجل".

ستتولى بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في "الساعات والأيام القليلة القادمة"، وفقا لسعيّد.

من هي نجلاء بودان رمضان

نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 في ولاية القيروان، عملت كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس في اختصاص علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا منصب مسؤولة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

عينت في منصب مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف بالوزارة، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.