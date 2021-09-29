مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية ومصر لبحث الصراع اليمني وقضايا حقوق الإنسان

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي أجرى نقاشا تفصيليا بشأن الحرب في اليمن في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء.

ويزور سوليفان السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

ومن المقرر أن يعقد سوليفان اجتماعات يوم الأربعاء مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا حقوق الإنسان، والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

والتقى سوليفان في السعودية بولي العهد، وكذلك نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، وآخرين.

وقال المسؤول الأمريكي: "أجروا نقاشا تفصيليا بشأن الصراع اليمني، وأيد الطرفان جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج واتفقا على تكثيف الجهود الدبلوماسية مع كل الأطراف المعنية. سيبقى المبعوث الخاص ليندركينج في المنطقة لمتابعة تلك المناقشات التفصيلية".