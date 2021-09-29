نشطاء: أمريكا ترفض هبوط رحلة تقل أمريكيين عائدين من كابول

ذكر منظمو رحلة للطيران العارض قادمة من أفغانستان وعلى متنها ما يزيد عن 100 من الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة أن وزارة الأمن الداخلي رفضت يوم الثلاثاء منح الرحلة حق الهبوط.

قال برايان ستيرن، مؤسس جماعة (بروجيكت داينامو) غير الهادفة للربح إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة "لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية من الهبوط في مطار أمريكي".

وتحدث ستيرن لرويترز من على متن طائرة استأجرتها جماعته من كام إير، وهي شركة طيران أفغانية خاصة، قال إنها موجودة في مطار أبوظبي منذ 14 ساعة بعد وصولها من كابول وعلى متنها 117 شخصا، بينهم 59 طفلا.

وبروجيكت داينامو واحدة من عدة جماعات خرجت من رحم شبكات من قدامى المحاربين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين وغيرهم، والتي تشكلت لدعم عملية الإجلاء الأمريكية الشهر الماضي التي اعتبروها فوضوية وسيئة التنظيم.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق.

وقال مسؤول بالإدارة، رفض الكشف عن هويته، إنها لا علم لها بالأمر، لكن الحكومة الأمريكية تستغرق وقتا عادة للتحقق من بيانات الطائرات المستأجرة قبل السماح لها بالهبوط في الولايات المتحدة.

بايدن وإعادة الأمريكيين من أفغانستان

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على رأس أولوياته إعادة الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان خلال عملية الإجلاء الشهر الماضي.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة على علم باستعداد نحو 100 من المواطنين الأمريكيين وأصحاب الإقامة الدائمة لمغادرة أفغانستان.

وقال ستيرن إن 28 أمريكيا و83 من أصحاب الإقامة الدائمة وستة من الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة الممنوحة للأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية خلال الحرب التي دامت 20 عاما كانوا على متن رحلة كام إير.

وكان قد خطط لنقل الركاب إلى طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من أجل مواصلة الرحلة للولايات المتحدة، والتي قال إن إدارة الجمارك سمحت لها بالهبوط في مطار جون إف. كنيدي بمدينة نيويورك.

وأردف قائلا إن الإدارة غيرت الأذن بالهبوط ليكون في مطار دالاس الدولي خارج واشنطن قبل أن ترفض منح الطائرة حق الهبوط في أي مكان في الولايات المتحدة.

وقال "لدي طائرة بوينج 787 ضخمة وجميلة رابضة أمامي.. لدي طاقم وطعام".

وأضاف أن وسطاء في كابول حصلوا على إذن من سلطة الطيران المدني الأفغانية التي تديرها طالبان كي ترسل الجماعات غير الهادفة للربح رحلات مستأجرة لنقل الركاب من مطار كابول.