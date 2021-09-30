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ألمانيا

سقوط عنفة رياح ارتفاعها 239 متراً في ألمانيا قبل يوم من تدشينها

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بقلم:  يورونيوز
لم يتبين التحقيق سبب سقوط عنفة الرياح
لم يتبين التحقيق سبب سقوط عنفة الرياح   -   حقوق النشر  Guido Bludau/(c) Foto Bludau
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قال مسؤولون في ألمانيا الخميس إن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقاً في سقوط عنفة رياح ضخمة قبل ساعات من تدشينها رسمياً.

ووقعت العنفة التي وضعت شفراتها على ارتفاع 239 متراً مساء الأربعاء في إحدى فرجات غابة بالقرب من مدينة هالترن الواقعة غرب ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في ألمانية (دي بي آي) إن الشرطة تستبعد فرضية التخريب.

وكان من المقرر أن يتم تدشين العنفة الخميس علماً أن وصلها بالتيار الكهربائي تمّ منذ نحو ستة أشهر.

وتحاول ألمانيا زيادة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن إنتاجها من الهواء أو الشمس كمرحلة انتقالية للاستغناء عن الطاقة النووية والأحفورية.

المصادر الإضافية • أ ب