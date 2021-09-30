شاهد: إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح إثر إعصار ضرب مدينة كيل الألمانية

أكدت السلطات الألمانية إصابة عدة أشخاص عندما ضرب إعصار مدينة كيل الألمانية يوم الأربعاء. وأشارت مصالح طبية إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح بليغة عندما ضرب الإعصار المدينة الساحلية.
وأوضحت خدمة الإطفاء بالمدينة أن العشرات من عناصر الاسعاف شاركوا في عملية لإنقاذ مجموعة من المجدفين الذين فوجئوا بالإعصار عندما اجتاح ساحل بحر البلطيق.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حطامًا في الهواء وخطوطًا واضحة للإعصار. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد قوله إن الإعصار لم يكن على الأرجح قوياً للغاية، لكن كان من الممكن أن يتسبب في مزيد من الضرر إذا ضرب وسط المدينة بدلا من استهدافه لمنطقة غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير.
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