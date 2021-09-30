تراجع ارتفاع أعلى قمة في أوروبا الغربية مترا واحدا

خلص قياس أجري لجبل مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية، في جبال الألب الفرنسية منتصف الشهر الحالي إلى أن علوّه يبلغ 4807,81 أمتار، بانخفاض يقرب من متر مقارنة مع آخر قياس أجري سنة 2017، على ما أعلن مسّاحون الأربعاء.

وأوضح هؤلاء الخبراء من منطقة أوت سافوا جنوب شرق فرنسا والذين يجرون مثل هذه القياسات كل سنتين منذ حوالي عقدين، أن فريقا من حوالي ثلاثين شخصا توجه منتصف أيلول/سبتمبر إلى سقف أوروبا الغربية للقيام بعمليات قياس استمرت ثلاثة أيام.

ولفت المسّاحون خلال مؤتمر صحفي إلى أن "خبراء المناخ والجليد وسائر العلماء بات يتعين عليهم تحليل كل البيانات المجمعة وتقديم كل الفرضيات لتفسير هذه الظاهرة".

وأشار هؤلاء الأخصائيون إلى أن عمليات القياس المنتظمة ترمي إلى "وضع نماذج بيانية للكتلة الجليدية" و"تشكيل وتغذية بنك بيانات دقيقة وموثوقة يمكن للخبراء (في الجليد أو المناخ...) استغلالها وخصوصا نقلها إلى الأجيال المقبلة".

وخلص آخر قياس نُشرت نتائجه في 2017 إلى أن علوّ مون بلان كان يبلغ 4808,72 أمتار، بتراجع أيضا مقارنة مع السنوات السابقة. وسُجل أعلى علوّ لهذه القمة سنة 2007 بـ 4810,90 أمتار.