شاهد: رولز-رويس للسيارات ستختبر "سبيكتر" أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل علامتها

تستعد مجموعة رولز-رويس للسيارات لإختبار "سبيكتر"، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل تحمل علامتها، وبهذه المناسبة أوضح تورستن مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأمر يُعتبر أهم لحظة في تاريخ رولز-رويس موتور منذ إنشائها في ربيع العام 1904.

وأعلن تورستن مولر أوتفوش عن اقتراب المجموعة من إطلاق برنامج اختبار لسيارة "سبيكتر" الجديدة والاستثنائية، والتي ينتظر أن تُحدث ثورة في قطاع السيارات الكهربائية. وعلى ما يبدو فإن "سبيكتر" لن تكون سيارة نموذجية، وإنما سيارة عملية سيتم اختبارها أمام الجميع، وسيتمكّن زبائن مجموعة رولز-رويس من اقتنائها قبل نهاية 2024.

وأضاف، نحن ننطلق في هذه الرحلة الجديدة والجريئة بخطى واثقة. فالمحرّك الكهربائي مناسب تماماً لسيارات رولز-رويس أكثر من أي سيارة أخرى، إذ إنّها تتميّز بالهدوء والثبات وعزم دوران فوري، ما يساهم في توليد قوة هائلة، وهذا ما تُعرف به علامتنا.

وعن مسألة عدم كشف النقاب عن سيارة "سبيكتر" قال تورستن مولر أوتفوش: "لا... لم نكشف النقاب عنها حتى الآن بشكل كامل لأسباب تتعلق بأن السيارة لا تزال قيد الاختبار حاليا، وعلى مدار العامين المقبلين، ستدخل سبيكتر في اختبار عالمي شامل للغاية البرنامج"، وأضاف: " لم يحن الوقت بعد للحديث عن تفاصيل السيارة والتفاصيل تعني أيضا التصميم. ولكن ما نقوم به هنا اليوم هو أننا نعلن أننا نشتغل بالكهرباء، وهذا يحدث بالفعل في غضون عامين من الآن والأمر ثوري للغاية بالنسبة لقطاع الفخامة الفائق لدينا".

وعن النموذج الذي تداولته الصور أكد تورستن مولر أوتفوش: "ما تراه اليوم على الصور ليس نموذجا أوليا. إنه الشيء الحقيقي. ولكن من الواضح أنه مموه لأسباب وجيهة جدا، لأننا نريد أيضا بناء توترات معينة أيضا مع عملائنا في جميع أنحاء العالم. وهذه هي الطريقة التي نبني بها الأعمال. تدور رولز-رويس حول إلهام العظمة، وهذا يحدث أكثر فأكثر مع مرور الوقت".

ومن المنتظر أن تثير رولز-رويس الكهربائية الأولى جملة من التساؤلات حيث سيرغب الناس في معرفة نطاق السيارة خاصة مع الشركات المصنعة الأخرى على غرار بورش وتيسلا، التي تقدم حوالي 300 ميل لكل شحنة.

سيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة ما إذا كانت رولز-رويس تدمج تقنيات جديدة مثل البطاريات المطورة أو المواد الجديدة، لكن الأعمال الداخلية للسيارة لا تزال حاليا طيّ الكتمان، وفي هذا المجال قال تورستن مولر أوتفوش: "لا نتحدث عن التفاصيل الفنية هنا اليوم. مرة أخرى نعلن عن برنامج الاختبار، نعلن أننا ندخل السوق في 2023 وسيأتي الوقت وبعد ذلك يمكننا التحدث عن التفاصيل الفنية".

ومجموعة رولز-رويس ليست المصنّع الوحيد للسيارات الفاخرة الذي أعلن عن إطلاق سيارات كهربائية، مع قيام بنتلي وأستون مارتن بتحركات مماثلة، إلا أن مولر أوتفوش يقول إنه واثق من أن الشركة ستكون الأولى على الطريق في هذا المجال حيث قال: "لم أسمع أي شخص يمثل هذه العلامات التجارية التي ذكرتها للتو ستكون جاهزة في عام 2023. أعتقد أن مجوعتنا ستكون الأولى والسبّاقة".

ويبدو إن سيارة "سبيكتر" الجديدة ليست نموذجا لأي طراز كلاسيكي من سيارات رولز-رويس حيث ستبشر بجيل جديد للشركة ومن المتوقع أن يعكس سعر الطلب ذلك، لذلك يؤكد تورستن مولر أوتفوش: "إذا طلبت السعر، فمن المحتمل أنك لا تستطيع تحمله".