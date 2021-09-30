شاهد: معابر مشاة "ثلاثية الأبعاد" في الدنمارك لتحقيق عبور آمن للمشاة

بعد مبادرات مشابهة في أستراليا وآيسلندا وتايلاند، بدأت مدينة دنماركية بتطويع الخداع البصري لصالح تنظيم المرور.

ففي ثاني أكبر مدن الدنمارك، آرهوس، بدأت تجربة "معابر ثلاثية الأبعاد" لحمل سائقي السيارات وراكبي الدراجات على التمهل والسماح للمشاة بعبور الشوارع.

لكن ما المقصود بالمعابر ثلاثية الأبعاد؟ المعابر الجديدة هذه عبارة عن أوهام بصرية رسمت في شوارع المدينة. بإضافة ظلال رمادية بزاوية معينة إلى العلامات البيضاء المستطيلة الأربعة العادية، تبدو العلامات وكأنها تحوم على ارتفاع بضعة سنتيمترات فوق الأرض.

تقول ريكي سميد ويندينغ، مديرة المشروع، أن الهدف من المبادرة هو جعل السائقين وراكبي الدراجات أكثر وعياً بوجود مشاة يرغبون بعبور الشوارع، لذا ابتكرت هذه المساحات والرسوم لضمان الأمان.