توقيف مواطن تركي في ألمانيا بشبهة التجسس على جماعة غولن

أعلن مكتب النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة توقيف مواطن تركي في فندق بمدينة دوسلدورف بألمانيا للاشتباه في قيامه بالتجسس على حركة غولن لصالح تركيا.

وقالت النيابة المكلفة بقضايا التجسس إن الرجل الذي عرف عنه باسم علي د. وأوقف في 17 أيلول/سبتمبر، يخضع "لإجراءات أولية، ويشتبه في قيامه بأنشطة كعميل لأجهزة المخابرات وكذلك انتهاك قانون الأسلحة"، موضحة أن الرجل كان يجمع معلومات عن شبكة الداعية فتح الله غولن الذي يلاحقه الرئيس رجب طيب أردوغان.