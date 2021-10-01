عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ألمانيا

توقيف مواطن تركي في ألمانيا بشبهة التجسس على جماعة غولن

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
ضابط يقف في قاعة المحكمة قبل محاكمة محمد.س. (جاسوس تركي مزعوم يواجه تهماً بالتجسس)، هامبورغ، ألمانيا، 7 سبتمبر 2017
ضابط يقف في قاعة المحكمة قبل محاكمة محمد.س. (جاسوس تركي مزعوم يواجه تهماً بالتجسس)، هامبورغ، ألمانيا، 7 سبتمبر 2017   -   حقوق النشر  Christian Charisius/AP
حجم النص Aa Aa

أعلن مكتب النيابة العامة الفدرالية الألمانية الجمعة توقيف مواطن تركي في فندق بمدينة دوسلدورف بألمانيا للاشتباه في قيامه بالتجسس على حركة غولن لصالح تركيا.

وقالت النيابة المكلفة بقضايا التجسس إن الرجل الذي عرف عنه باسم علي د. وأوقف في 17 أيلول/سبتمبر، يخضع "لإجراءات أولية، ويشتبه في قيامه بأنشطة كعميل لأجهزة المخابرات وكذلك انتهاك قانون الأسلحة"، موضحة أن الرجل كان يجمع معلومات عن شبكة الداعية فتح الله غولن الذي يلاحقه الرئيس رجب طيب أردوغان.

viber

المصادر الإضافية • أ ف ب