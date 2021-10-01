وسط تعثر المحادثات مع واشنطن.. كوريا الشمالية تجري تجربة على صاروخ جديد مضاد للطائرات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الجمعة أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ جديد مضاد للطائرات، هي الأحدث ضمن سلسلة تجارب لأسلحة أجرتها في الآونة الأخيرة وسط تعثر المحادثات مع الولايات المتحدة الرامية لنزع سلاح بيونجيانج النووي.

وقالت الوكالة إن التجربة التي أجرتها أكاديمية علوم الدفاع، إحدى الهيئة المعنية بتطوير الأسلحة في البلاد، تهدف إلى تأكيد فاعلية قاذف الصاروخ والرادر وعربة القيادة والأداء القتالي للصاروخ.

ولم يحضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التجربة على ما يبدو.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "التجربة إجمالا لها أهمية عملية كبيرة في دراسة وتطوير أنظمة الصواريخ المستقبلية المضادة للطائرات".

وهذه ثاني تجربة صاروخية معلومة لكوريا الشمالية هذا الأسبوع بعدما اختبرت إطلاق صاروخ جديد أسرع من الصوت. واختبرت بيونجيانج في الأسابيع القليلة الماضية إطلاق صواريخ باليستية وصاروخ كروز يتمتع بقدرات نووية محتملة.